Anziani Coronavirus | a 106 anni batte la malattia | ci riuscì anche con la spagnola

La situazione anziani Coronavirus vede molte vittime tra le persone di terza età. Questa coriacea nonnina però rappresenta una eccezione straordinaria.

Anziana batte il Coronavirus alla veneranda età di 106 anni. Con i 107 che pare non siano neanche lontani. Protagonista della vicenda è Connie Titchen, una nonnina che, nei primissimi passi della sua vita riuscì a sconfiggere anche l’influenza spagnola che tante vittime fece ad inizio ‘900.

Le vittime al principio del XX secolo furono nello specifico decine di milioni. E per nonna Connie questo rappresenta anche un record: ad oggi lei è la persona più anziana ad essere guarita dal Covid-19 nel Regno Unito. Lei è nata nella fattispecie nel 1913, anticipando anche la Prima Guerra Mondiale. Era praticamente un altro mondo, un’altra epoca.

Anziani Coronavirus, nonna Connie sconfigge il Covid-19 a 106 anni

Adesso invece ha dovuto fare ricorso ad un ricovero di tre settimane all’ospedale di Birmingham, dopo che erano sorti in lei i chiari sintomi del Coronavirus. Per fortuna la sua scorza dura ha fatto in modo che Connie superasse la fase critica della malattia. Cosa che purtroppo a molte altre persone più in là con l’età non è riuscita negli ultimi tre mesi. Invece Connie è del tutto ristabilita e si trova già a casa. Lei è molto arzilla per l’età da ultracentenaria che ha, ed è anche in perfetta salute. A suo dire ha contribuito in ciò la sana abitudine di fare dell’attività fisica, tra bicicletta, ballo ed anche golf. Inoltre è un’ottima cuoca anche se pare che ogni tanto faccia una capatina al McDonald’s. Intervistata dalla stampa inglese, lei si è detta molto fortunata per essere riuscita a debellare una temibile malattia, esattamente come fece con la spagnola.

