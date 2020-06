Stasera in tv film – Il gioco del tradimento: trailer, trama e cast del film

Il gioco del tradimento, film del 2015 diretto da Christie Will, ha come protagonista Rachel Hunter: trailer, cast e trama del film

La pellicola in onda oggi, 17 giugno, su Rai 2 ore 21.20, si intitola Il gioco del tradimento, ha come protagonista assoluta Rachel Hunter ed è un film drammatico e un thriller ad alta tensione diretto dal regista Christie Will.

Scopriamo insieme la trama del film.

Il gioco del tradimento, trama del film

Lily Helms conduce una vita ordinaria come moglie e madre. Quando incontra l’insegnante del figlio, Grayson Kendall, e questo inizia un serrato corteggiamento la sua solidità inizierà a vacillare. In un primo momento retinente ad avventurarsi in una relazione extraconiugale, Lily cederà al corteggiamento di quell’insegnante che aveva già fatto girare la testa a tante altre mamme. Il peso dell’infedeltà, però, si farà tanto importante da spingerla a porre fine alla frequentazione.

Il delicato e attento Grayson Kendall non prenderà bene la scelta di Lily, tanto da iniziare a perseguitarla. L’escalation di terrore si farà sempre più intensa per la donna che dall’iniziale paura di essere scoperta dal marito passerà a temere per la sua stessa vita e per la sicurezza di tutta la sua famiglia. Un gioco psicologico che preme l’acceleratore sulla fragilità di Lily e che pone l’accento su una domanda che potrebbe dirsi universale: è giusto perdonare un tradimento? È davvero possibile farlo?

Il gioco del tradimento, cast:

Rachel Hunter

Clayton Chitty

Lane Edwards

Miranda Frigon

Chelan Simmons

Carter Ryan Evancic

Il gioco del tradimento, trailer

