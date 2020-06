Stasera in tv, Sapore di mare: trama e curiosità del film simbolo di un’epoca

Stasera saremo nuovamente catapultati nel 1965, a Forte dei Marmi, tra la comitiva di ragazzi protagonisti di Sapore di mare. Scopriamo insieme il film.

Stasera, mercoledì 17 Giugno, in tv sarà in onda Sapore di Mare. L’appuntamento è alle 21:25 su Canale Nove. Siamo tutti pronti a tuffarci nuovamente tra le onde del mare di Forte dei Marmi insieme alla comitiva di amici che nessuno potrà mai dimenticare. Il film cult ci fa compagnia dal 1983 e ci catapulta direttamente negli anni ’60. La pellicola si contraddistingue per i suoi toni nostalgici e una colonna sonora da brivido. Conta infatti cantanti come Mina, Massimo Ranieri, Riccardo Cocciante, Gianni Morandi e tanti altri importanti volti della musica italiana. Scopriamo insieme la trama e le curiosità di uno dei film più affascinanti di sempre.

Ci troviamo nell’estate del 1965, a Forte dei Marmi. Le storie di alcune famiglie, ed in particolar modo quelle dei loro figli, si incrociano inevitabilmente. Sono la comitiva di amici e le loro avventure infatti ad essere al centro della scena. Tutti provenienti da diverse città italiane, conosciamo i protagonisti. Il genovese Gianni, fidanzato con Selvaggia, che verrà messo però in difficoltà da Adriana, una conoscente dei genitori. Luca e Felicino, una famiglia proveniente da Milano solita trascorrere le vacanze estive a Forte. Incontriamo poi Paolo e Marina, due fratelli napoletani per la prima volta nella cittadina; Paolo si innamorerà di Susan, la ragazza di Felicino, e Marina si invaghirà di Luca. Anche altri amici faranno parte della compagnia e delle loro avventure: Cecco il fotografo, i marchesini Pucci, e la migliore amica di Selvaggia, Giorgia. Ma cosa succederà dopo l’estate? Saranno in grado l’amicizia e l’amore che legano i protagonisti di sfidare il tempo? I ragazzi si incontreranno tutti nuovamente soltanto nell’estate di dieci anni dopo, nella medesima località.

Sapore di mare: riconoscimenti e curiosità

Il film Sapore di mare diretto da Carlo Vanzina nel 1983 è rimasto tra i cult più amati di sempre. Il titolo originario sarebbe dovuto essere ‘Sapore di sale‘, accantonato in seguito poiché un’altra pellicola intendeva utilizzarlo. Il film ha incassato ben 10 miliardi di lire, è stato un successo strepitoso, ricevendo nell’83 un Nastro d’argento e un David di Donatello. Esiste anche il sequel Sapore di mare-2, il quale non ha però avuto lo stesso successo del primo.

