Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e promo di oggi, 17 giugno

Chi l’ha Visto? ha accolto l’appello della famiglia: “Se quel giorno qualcuno lo ha visto si faccia avanti e dica la verità”.

La trasmissione darà aggiornamenti in tempo reale sul Coronavirus: nuovi decessi, positivi al Covid-19 e come si stia muovendo la tendenza dell’epidemia. Un approfondimento inoltre sulla riapertura dell’ospedale di Alzano Lombardo. Due gli indagati con accusati di omicidio colposo.

Il programma mostrerà le immagini dei rapinatori seriali che, nel video, minacciano a spintoni un uomo alla ricerca di nuove informazioni e di vittime che ancora non si sono fatte avanti per denunciare l’accaduto. Nel frattempo, la Polizia di Roma ha arrestato 3 persone.

A Sant’Antonio Abate l’Arpa sta effettuando le verifiche ambientali dopo l’incendio avvenuto in un deposito di rifiuti nel Napoletano: “Tenete chiuse le porte e finestre di casa“, ha raccomandato il sindaco ai suoi cittadini sui social.

Permane il mistero sulla scomparsa di Maria, 74enne, di cui si sono perse le tracce il 16 giugno del 2009. La donna, dopo essersi recata al Tribunale di Matera per testimoniare in un processo per truffa telefonica, si è allontanata a causa del rinvio dell’udienza per tornare a Torino. Maria, però, non ha fatto più ritorno a casa.

Un nuovo appello della famiglia di Giuseppe, anziano scomparso dalla provincia di Agrigento il 13 maggio scorso: “Nonno torna a casa“.

Questi sono solo alcuni dei casi di cui Chi l’ha Visto si occuperà questa sera, sempre attento all’attualità, ai maggiori fatti di cronaca nera e, soprattutto, a casi di scomparsa a cui è spesso riuscito a dare importanti svolte.