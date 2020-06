Stasera in tv – Fuori dal coro, le anticipazioni del 16 giugno

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 16 giugno 2020, con una nuova puntata di Fuori dal coro su Rete4: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 16 giugno 2020, con una nuova puntata di Fuori Dal Coro, in onda in prima serata su Rete4. Il conduttore, Mario Giordano, intervisterà ancora una volta il leader della Lega Matteo Salvini per parlare dei numerosi argomenti attuali, come gli Stati Generali a Villa Pamphili a cui non prenderà parte fino ad arrivare alle conseguenze della sanatoria in Italia.

Inoltre, con Carlo Cottarelli e Paolo Del Debbio ci sarà un focus sulla situazione economica dell’Italia dopo l’emergenza Coronavirus. Inoltre, ci sarà un viaggio tra la burocrazia italiana che mette in crisi attività commerciali e cittadini. Si parlerà, inoltre, delle regole per discoteche e sport, fino alle multe per il mancato distanziamento tra madre e figlio com’è avvenuto a Reggio Emilia pochi giorni fa.

Stasera in tv – Fuori dal coro, le curiosità

Durante la puntata si parlerà anche degli sprechi sanitari durante questo periodo. Dopo i respiratori, anche per quanto riguarda le mascherine ci sono state violazioni di alcune aziende in Toscana. Infine, ci sarà il focus per quanto riguarda la guerra contro i simboli del passato che sta portando alla distruzione di statue storiche. Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 16 giugno 2020, con Fuori dal coro.