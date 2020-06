Cina Coronavirus | contagi ancora in aumento | “Situazione grave”

Situazione Cina Coronavirus di nuovo pericolosa. Lo affermano le autorità di Pechino, dove è scoppiato un nuovo focolaio con diversi contagi.

Torna la paura in Cina per il Coronavirus. Nella capitale Pechino ci sono altri nuovi casi di contagio, che rispetto ai 79 comunicati ufficialmente ieri vede ora un ulteriore incremento con 27 nuove infezioni.

Ora il totale delle persone colpite dal virus negli ultimi giorni è salito a quota 106 e questo ha destato grossa preoccupazione da parte delle autorità locali e nazionali. Che non hanno esitato a fare riferimento ad una “situazione davvero molto grave”. Xu Hejian, portavoce della municipalità di Pechino, in una conferenza stampa ha annunciato che la capitale della Cina ha intrapreso una lotta contro il Coronavirus “e contro il tempo allo scopo di fermare un nuovo contagio. Stiamo mettendo in pratica altre misure, rigide, efficaci e decisive”. Ed il Ministero della sanità cinese fornisce anche i numeri ufficiali dei contagi riscontrati all’interno dei propri confini.

Cina Coronavirus, istituite nuove zone rosse a Pechino per fermare la diffusione del virus

I casi totali dall’inizio della pandemia, riscontrato ufficialmente a dicembre, ammontano a 83.331, con 4.634 decessi. Individuato anche il presunto luogo dove sarebbe deflagrato questo nuovo focolaio. Si tratterebbe di un mercato all’ingrosso situato nel quartiere di Xinfadi. Tra l’altro uno dei più grandi non solo di Pechino ma anche della Cina intera. E contestualmente almeno altri 49 quartieri della capitale risultano di nuovo sottoposti ad una rigida quarantena, con l’istituzione di zone rosse interne allo scopo di arginare la diffusione del contagio in tutta la città e peggio.

