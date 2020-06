Roma, incidente stradale nella notte: muore un altro giovanissimo

A causa di un terrificante incidente automobilistico, un ragazzo di 20 anni è deceduto ieri notte a Roma a bordo della sua smart.

Passata la paura per il coronavirus, la vita in Italia è tornata a scorrere normalmente (o quasi). Con il ritorno alle abitudini precedenti al lockdown si torna purtroppo a parlare di quella che ogni anno è una delle principali cause di morte nel nostro Paese: gli incidenti automobilistici.

Ad inizio settimana c’è stata una enorme tragedia all’infernetto: un ragazzo di 22 anni ha investito il giovanissimo Mattia Roperto, adolescente di 14 anni, uccidendolo sul colpo. Una tragedia che probabilmente poteva essere evitata, visto che il il giovane alla guida è stato trovato positivo al drugtest.

Incidente stradale nella notte: morto un ragazzo di 20 anni

Ieri notte si è aggiunta un’altra tragedia stradale a quella di pochi giorni fa. Un ragazzo di soli 20 anni ha perso la vita in quello che da una prima ricostruzione sembrerebbe un incidente autonomo. Il giovane stava guidando la sua smart in compagnia di un amico quando, per cause ancora al vaglio delle autorità, si è schiantato contro un muro senza che un altro veicolo fosse coinvolto.

L’impatto del mezzo è stato molto violento e l’auto si è completamente accartocciata. Purtroppo l’intervento dei soccorsi non è bastato a salvargli la vita. Quando gli operatori sanitari sono giunti sul luogo del sinistro, infatti, per il giovane era troppo tardi. Il passeggero è stato invece portato in ospedale, pare che versi in gravi condizioni ed al momento la prognosi è riservata.