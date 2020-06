Stefano De Martino rompe il silenzio: Adesso basta con la storia di Belen

Stefano De Martino è stanco delle tante voci che girano in questo periodo e chiede che si plachino. Il suo impegno è tutto rivolto alla nuova edizione di Made in Sud.

Sono state settimane intense, le ultime, per Stefano De Martino. Da un lato c’era l’esigenza di riprendere con il lavoro dopo un periodo di stop dovuto all’emergenza sanitaria, dall’altro quella di ignorare le tante voci che girano in questo periodo sulla sua relazione con Belen Rodriguez. L’ex ballerino di ‘Amici‘ è carico e pronto a dare il meglio di sé nella nuova edizione del programma comico ‘Made in Sud’ che avrà inizio questo martedì su Rai Due in prima serata.

Leggi anche ->Belen e De Martino | lei allarmata | “Comincio ad avere paura”

Di questo ha parlato principalmente in una recente intervista rilasciata a ‘Leggo‘, in cui si dice galvanizzato da questo ritorno in televisione: “Sì, un’edizione straordinaria in tutti i sensi, perché il protocollo da seguire è molto particolare: saremo senza pubblico, almeno all’inizio, dovremo mantenere un metro e mezzo di distanza, non ci si potrà toccare, nel backstage dovremo usare la mascherina. Ma siamo belli carichi: è un momento tanto strano storicamente quanto importante per l’intrattenimento e per noi è motivo di orgoglio che l’azienda ci abbia scelto per fare compagnia alla gente dopo mesi”.

Leggi anche ->Stefano De Martino, le domande su Belen: Mara Venier ricoperta di critiche

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stefano De Martino: “Basta gossip”

Il conduttore campano ha spiegato anche di aver approfittato della quarantena per mettere nero su bianco alcune idee che gli frullano per la testa da diverso tempo: “Ho cercato di approfittare per mettere nero su bianco alcune idee che avevo, perché quando c’è la frenesia del lavoro resta poco tempo per dedicarti a quello che puoi fare in futuro. Sono progetti allo stato embrionale, ma ho voluto mettere a fuoco la mia posizione nella televisione di oggi perché ho una visione tutta mia”.

Infine ha parlato proprio delle voci sulla sua vita privata ed ha ribadito la sua intenzione di mantenerla tale: “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”.