Stefano De Martino, le domande su Belen: Mara Venier ricoperta di critiche. Il conduttore del nuovo programma Rai Made in Sud è stato intervistato questo pomeriggio nel corso della trasmissione.





Gli appassionati di gossip non hanno perso neanche una delle parole di De Martino questo pomeriggio. Per questo sono rimasti molto delusi da quanto hanno potuto ascoltare. Soprattutto all’indomani di quella che sembrerebbe una nuova definitiva rottura del ballerino con la showgirl argentina Belen, madre del figlio Santiago.

Leggi anche –> Stefano De Martino, i motivi del litigio con Belen: “Lei voleva un rapporto a quattro”

Leggi anche –> Belen Rodriguez, la frecciata a Stefano De Martino su Instagram

Domenica In, Stefano De Martino intervistato da Mara Venier: piovono critiche per le domande non fatte

Il conduttore del nuovo programma della Rai, Made in Sud, è stato intervistato durante la puntata di questo pomeriggio di Domenica In da Mara Venier. Sono settimane però che le pagine di gossip sono fortemente concentrate sulla recente rottura del ballerino con la bellissima Belen. Gli spettatori non hanno gradito per questo il fatto che durante l’intervista non venisse minimamente trattato questo argomento.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

All’inizio della sua intervista, De Martino ha infatti scherzato affettuosamente con la Venier. Ha mostrato infatti un cartonato vicino a sé raffigurante la presentatrice, che il ballerino ha dichiarato di poter abbracciare a piacimento, senza dover pensare alle restrizioni dovute al distanziamento sociale. Inoltre, il conduttore di Made in Sud si è presentato con un piede ingessato per finta e la Venier ha subito commentato di gradire questa “ironia divertente e non becera”. Ponendo quindi un chiaro riferimento alla recente polemica sorta con Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti in merito ad alcune dichiarazioni di certo non gradite alla conduttrice televisiva. Sono andate poi in onda immagini del ballerino ospite tempo fa di Domenica In e quelle della Venier a Stasera tutto è possibile.

Gli appassionati di gossip sono però rimasti senz’altro delusi da quanto andato in onda, poiché durante l’intervista non c’è stato il minimo riferimento all’argomento sul quale i fan volevano conoscere ogni dettaglio, ovvero la rottura del ballerino con Belen Rodriguez. Sui social per questo sono stati in moltissimi gli utenti che hanno manifestano il proprio disappunto, criticando fortemente le domande (non fatte) della Venier.