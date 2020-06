Tra Belen e De Martino la crisi ci sarebbe eccome, e lei ne parla in maniera velata sul suo profilo Instagram. Ad un fan risponde con queste parole.

Tra Belen e De Martino è giunta una inaspettata separazione, in base a quanto si vocifera ormai da qualche settimana. La rottura tra i due non ha ricevuto conferme ufficiali ma la sensazione che la modella argentina ed il ballerino e presentatore televisivo non stiano più insieme è forte.

Lui non vive più con lei nella loro casa di Milano da poco dopo la metà di maggio. Ufficialmente perché ha dovuto presiedere i preparativi per la messa in onda della nuova edizione di ‘Made in Sud’, in programma per il 15 giugno. In realtà però ci sarebbe anche altro. E lo si intuisce dai comportamenti social mostrati da entrambi. Con messaggi sibillini da parte di Belen e con De Martino che invece pubblica contenuti che non riguardano affatto quella che dovrebbe essere la sua donna.

Belen e De Martino, lei risponde ad un follower

Un utente scrive a Belen: “Ma vai a Napoli sulla barca e fai la moglie invece di perdere tempo. Allora ha ragione lui, la famiglia è marito, moglie e figli, invece tu devi mantenere tutti, e tuo marito passa in secondo piano”. E la sudamericana risponde così: “Sto iniziando ad avere paura”. E poi spiega perché. “Sto leggendo risposte forti da parte delle persone sul mio conto, anche se io me ne sto in silenzio”. Nel frattempo lei si è rifugiata sul Lago di Como con il figlioletto Santiago e con i suoi partenti, per una vacanza lontano dai problemi.

