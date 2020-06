Asia Argento, foto choc su Instagram: “Vi mostro cos’è il dolore”

Asia Argento ricorda la scomparsa di Anthony Bourdain, morto suicida due anni fa, e si lascia andare a un drammatico sfogo.

Esattamente due anni fa, l’8 giugno 2018, veniva a mancare lo chef americano Anthony Bourdain. La notizia arrivò come un fulmine a ciel sereno: il noto volto televisivo statunitense, morto suicida, fu ritrovato in una camera dell’hotel Le Chambard a Kaysersberg, vicino a Strasburgo. All’epoca la sua fidanzata era niente meno che Asia Argento.

Qualche ora fa l’attrice romana ha voluto ricordare quel tragico evento pubblicando sul suo profilo Instagram uno scatto in cui si mostra estremamente provata e sofferente. Il volto rigato dalle lacrime, gli occhi gonfi e chiusi, la pelle violacea: Asia Argento è distrutta dal dolore e sopraffatta dal lutto. Unica consolazione, per lei, le parole di moltissimi fan e amici che hanno cercato di esprimerle affetto e vicinanza.

Asia Argento come nessuno l’ha masi vista

“Non c’è bisogno di filtri”, scrive Asia Argento nella didascalia della sua foto su Instagram. “Volete vedere il dolore? Ecco il dolore. Due anni senza il mio amore”, aggiunge. Tra i vari commenti è apparso quello di un’utente che l’invita a non mostrare il suo dolore in questo modo a chi potrebbe non comprendere fino in fondo la situazione. “Non mi vergogno a mostrare il mio dolore. Ho bisogno di aiuto. Provo un mare di tristezza”, ha subito risposto l’attrice.

