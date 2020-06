Stasera in tv – Olè, trama e cast della commedia italiana

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 12 giugno, con la commedia italiana Olè con protagonisti Massimo Boldi e Vincenzo Salemme

Da non perdere l’appuntamento questa sera, venerdì 12 giugno, con il film Olè in onda in prima serata su ItaliaUno. La storia parla di due professori, accompagnatori dei propri alunni in una gita del liceo in Spagna. Archimede Formigoni e Salvatore Rondinella sono i due insegnanti, ma i due sono da sempre rivali in amore visto che il loro cuore è occupato dalla professoressa di disegno, Margherita. Ci saranno tante peripezie durante il viaggio visto che incontreranno anche una classe di un istituto femminile americano.

Stasera in tv – Olè, le curiosità

Per Ugo questo incontro è fatale, si innamorerà infatti di Nicole Morrison. La professoressa americana Maggie, infatti si innamorerà di Archimede, ma i due non si dichiarano mai. Sasà, che è molto astuto, si metterà in mezzo ai due invitando Maggie a cena. Infine la donna tornerà tra le braccia di Archimede con il quale si sposerà a Venezia. Il film, diretto da Carlo Vanzina, è uscito al cinema nel 2006, proprio nel periodo quando Massimo Boldi e Christian De Sica si erano divisi per i cinepanettoni. Nel ruolo del prof Formigoni ci sarà Boldi, mentre il prof. Salvatore Rondinella sarà interpretato da Vincenzo Salemme. Poi ci saranno Daryl Hannah (Maggie Granger), Enzo Salvi (Enzo Antonelli), Natalia Estrada (Ana Montez), Francesca Lodo (Jennifer).