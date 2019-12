Vincenzo Salemme figlia | la triste notizia per lui e la ex moglie

Vincenzo Salemme figlia | la triste notizia per lui e la ex...

L’attore Vincenzo Salemme e la sua ex moglie Valeria Esposito sarebbero dovuti diventare genitori, con una figlia in arrivo. Poi avvenne il dramma.

Un dramma ha colpito Vincenzo Salemme per una figlia mai nata. L’attore comico napoletano e la sua ex moglie Valeria Esposito dovettero rinunciare alla gravidanza di quest’ultima. Avvenne tempo fa, e non si conoscono i dettagli in proposito. Quel che è certo è che per il 62enne originario di Bacoli e per la consorte è stato un momento drammatico che ha lasciato un segno profondo in entrambi. Con la quale si è poi lasciato dopo più di 40 anni di relazione e 30 di matrimonio. Lo fa sapere newsmondo, per il quale la decisione di dovere abortire da parte della Esposito arrivò in maniera inevitabile.

Vincenzo Salemme figlia, la bimba non è mai nata

I due poi non hanno avuto altri figli. Attualmente Salemme è impegnato in una nuova storia d’amore con Albina Fabi, la sua attuale fidanzata. Non si sa invece se la Esposito abbia trovato un nuovo compagno. L’attore partenopeo è reduce dal fresco successo conseguito su Rai 2 con ‘Una Festa Esagerata’.

