Sharon Stone: l’attrice colpita da un fulmine – VIDEO

L’incredibile incidente domestico di Sharon Stone: l’attrice colpita da un fulmine in casa, l’ha salvata l’intervento di sua madre.

Durante una puntata del podcast ‘Films To Be Buried With’, l’attrice di Hollywood Sharon Stone ha raccontato un episodio inedito e che l’ha spaventata non poco del suo passato: qualche anno fa, infatti, è stata colpita da un fulmine.

L’attrice ha spiegato che si trovava in casa e maneggiava un ferro da stiro quando è avvenuto l’incidente: “Stavo riempiendo il ferro di acqua e avevo una mano sul rubinetto e una sul ferro”. In quel momento, è accaduto l’imprevedibile.

Infatti – ha spiegato l’attrice – “il pozzo della casa è stato colpito da un fulmine e la scarica è passata attraverso l’acqua. Sono stata sollevata e fatta volare attraverso la cucina, andando a sbattere contro il frigorifero. È stato davvero intenso”. A salvarla, è stata la madre: “Mi ha schiaffeggiata sul viso, facendomi rinvenire ed ero in uno stato talmente alterato che non riesco nemmeno a descriverlo. Così mi ha infilata in macchina e mi ha portata in ospedale, dove mi hanno fatto un elettrocardiogramma e hanno visto tutta l’elettricità che avevo nel corpo e quindi per i successivi dieci giorni mi hanno tenuta monitorata facendomi un elettrocardiogramma al giorno”.