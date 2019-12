Sharon Stone bannata da Bumble: scambiata per un fake – VIDEO

L’attrice Sharon Stone bannata da Bumble: scambiata per un fake dopo le segnalazioni degli utenti, fa ricorso e viene riammessa dalla app.

‘Disavventura’ per Sharon Stone, la nota attrice che si era iscritta a un’app di incontri online, Bumble. Ma la fama dell’attrice si è scontrata con i ‘cavilli’ del web e così è stata scambiata per un fake. Così è stata bannata dalla nota app, che le ha bloccato il profilo. Ma l’attrice non ha desistito e ha deciso di fare ricorso. La colpa era di alcuni utenti che avevano segnalato il profilo come falso.

Nessuno insomma riteneva credibile che Sharon Stone potesse ricorrere davvero a Bumble per cercare l’anima gemella. Lei su Twitter si è sfogata: “Mi sono iscritta a Bumble ma mi hanno chiuso l’account. Me ne sono accorta quando sono andata a controllare la lista degli appuntamenti”. L’attrice ha due matrimoni falliti alle spalle, ma non si arrende: a quasi 62 anni vuole trovare l’uomo della sua vita.

