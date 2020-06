Morte Floyd, vandalizzate le statue dei personaggi simbolo degli Usa

Continuano le proteste per la morte di George Floyd e contro le violenze della polizia negli Usa: i manifestanti ieri se la sono presa con le statue.

Non accennano a placarsi le proteste per la morte di George Floyd e contro la brutalità della polizia contro gli afroamericani negli Stati Uniti. I funerali dell’uomo ucciso durante l’arresto, quando non poteva fare nulla per difendersi, si è tenuto una settimana fa a Minneapolis e per qualche giorno sembrava che i moti di protesta fossero scemati. Nelle scorse ore, però, hanno ripreso vigore.

La rabbia dei dimostranti ieri si è abbattuta sui simboli della nazione americana, ovvero quei personaggi storici che hanno contribuito alla costruzione degli Stati Uniti direttamente e indirettamente. L’atto simbolico dei manifestanti esprime in un altro modo la voglia e l’esigenza che alcune delle basi sulle quali si fonda attualmente la società americana vengano sradicate, per fare spazio ad una nuova realtà più equa e priva di discriminazioni.

Proteste per George Floyd, abbattute le statue di Colombo e Jefferson

A Richmond, Virginia, la furia dei manifestanti si è abbattuta primariamente contro la statua dell’ex presidente degli Stati confederati d’America Thomas Jefferson Davis, che guidò gli stati del sud tra il 1861 ed il 1865. In questo caso l’abbattimento è altamente simbolico, visto che proprio Jefferson è stato l’unico presidente degli stati confederati durante la sanguinosa guerra di secessione americana. Gli Stati del Sud, infatti, si opposero a quelli del nord per mantenere i propri privilegi, tra i quali quelli di mantenere in vigore la schiavitù. Grazie alla manodopera degli schiavi afroamericani, infatti, i coltivatori del sud riuscivano a fare grandi profitti senza costi.

A Boston i manifestanti hanno decapitato la statua di Cristoforo Colombo. Anche in questo caso si tratta di un gesto altamente simbolico, visto che il marinaio genovese è colui che ha permesso la colonizzazione delle terre americane da parte degli europei. Anche a Richmond la statua di Colombo è stata vandalizzata: in alcuni scatti di vedono i manifestanti che sradicano il monumento e poi lo trascinano fino ad un lago per gettarla al suo interno.