Morte George Floyd, Trump innalza un muro alla Casa Bianca

Nelle ultime ore Donald Trump ha fatto innalzare un muro di recinzioni attorno alla Casa Bianca per evitare che le proteste possano degenerare.

Ieri si sono tenuti a Minneapolis i funerali per George Floyd, afroamericano ucciso dalla polizia mentre era ammanettato. Com’era prevedibile in molte città degli Usa i cittadini hanno continuato a protestare per il ragazzo e per le ingiustizie subite dalla popolazione di colore in questi anni. Gli eccessi dei giorni passati sembrano essere superati e le manifestazioni delle scorse ore sono state sostanzialmente pacifiche.

Molto del merito è delle autorità che hanno cercato di abbassare i toni ed hanno respinto al mittente le minacce che Trump aveva pronunciato dopo la protesta di venerdì scorso davanti alla Casa Bianca. Sia i governatori delle varie città che alcuni capi della Polizia e persino il capo del Pentagono hanno criticato il presidente Usa per aver richiesto l’intervento dell’esercito ed una maggiore determinazione nel “sedare” le proteste.

Trump innalza un muro intorno alla Casa Bianca

Sebbene la maggior parte dei protestanti sono pacifici, i servizi segreti americani si sono voluti sincerare che qualche intruso non approfittasse del caos generato dalle proteste per compiere un attentato ai danni del presidente. Nelle scorse ore, dunque è stata innalzata una recinzione intorno alla Casa Bianca. In questo modo il presidente e la sua famiglia sono protetti da possibili invasori e le proteste pacifiche possono continuare senza bisogno di cariche di polizia per disperdere i manifestanti.

Il muro è diventato presto oggetto di ilarità e satira sui social. In molti infatti ironizzano sul desiderio di Trump di creare un muro tra Stati Uniti e Messico: “Vuole costruire un muro per proteggere gli americani e costruisce un muro davanti alla Casa Bianca per proteggersi dagli americani”, mentre qualcun’altro aggiunge: “Il sogno di Trump di costruire un muro diventa realtà”.