Paola Di Benedetto e Federico Rossi, la novità per il futuro: sono pronti

Una decisione davvero importante per la coppia Paola Di Benedetto e Federico Rossi: una scelta per il futuro più roseo che mai. Ecco di cosa si tratta

Momento felice per Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Dopo alcuni mesi di distanza dopo il Grande Fratello Vip e l’emergenza Coronavirus, i due hanno deciso di andare a convivere. Come svelato dal settimanale Chi la Madre Natura di Ciao Darwin e il cantante stanno alla ricerca di una casa a Milano per iniziare a vivere insieme. I due hanno superato anche una crisi in passato e ora sono più felici che mai per iniziare questo nuovo percorso insieme. La vincitrice del Grande Fratello Vip ha svelato: “A stare tre mesi lontano da lui sarebbe potuto accadere di tutto. Anche pensare di non essere innamorati. Il mio timore era quello di stare bene senza di lui”.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, legame totale

Proprio la partecipazione al GF Vip ha messo alla prova il suo amore per Federico Rossi. E così la stessa Di Benedetto ha svelato: “È stata una conferma che il nostro rapporto fosse vivo. Ci siamo resi conto di avere bisogno l’uno dell’altra”.