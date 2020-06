Elena Santarelli, la denuncia: “Mi scrivono fai schifo…Non è bello”

Ancora una nuova rivelazione da parte di Elena Santarelli che ha svelato durante la puntata di Italia Sì ciò che le succede: ecco la verità

Durante la puntata di Italia Sì di oggi, lunedì 8 giugno 2020, si è anche discusso di diete e obesità sempre con la conduzione di Marco Liorni e con la partecipazione dei quattro saggi: Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo e Mauro Coruzzi. E così la showgirl ha preso parola per spiegare ciò che le succede durante tutti i giorni in relazione al suo peso: “Sui social tanti mi scrivono che dovrei prendere qualche chilo per essere migliore… io non voglio essere perfetta e questa cosa mi dà fastidio!”.

Elena Santarelli, la dura accusa

La stessa moglie dell’ex attaccante della Lazio, Bernardo Corradi, ha svelato successivamente: “Non è neanche carino sentirsi dire ogni giorno sui social: ‘mangia che fai schifo’ o ‘sei troppo magra’. A me dà fastidio!”, la dura polemica lanciata da Elena Santarelli a Italia Si per rispondere anche a Mauro Coruzzi che le aveva fatto notare: “Sei magra…è vero”. Infine, Elena ha concluso parlando di ciò che prova quando è in trasmissione: “Sono contentissima di essere qui, come ogni giorno, ma sono un po’ malinconica perché il weekend in famiglia è finito”.