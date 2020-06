Locatelli | “Asintomatici ancora un rischio | nonni e nipoti si con mascherine”

Parla il professor Franco Locatelli: “L’Oms parla troppo alla leggera degli asintomatici, nipotini coi nonni soltanto con le mascherine”.

Il professor Franco Locatelli, membro del comitato tecnico scientifico che fa da supporto al Governo nella gestione della epidemia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkyTg24 per la rubrica ‘Timeline’.

Il virologo critica le recenti esternazioni di una esponente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in merito alla presunta ridotta capacità da parte degli asintomatici di diffondere il virus e contagiare così altre persone. “Non è certo una uscita delle più felici. Abbiamo invece evidenze per le quali un soggetto asintomatico può essere pre-sintomatico oppure paucisintomatico, prima di manifestare dei sintomi. E che un individuo asintomatico può comunque presentare una carica virale molto alta, con correlata elevata capacità di infettare”. Secondo Franco Locatelli la carica virale risulta più forte in individui sintomatici, come è ovvio pensare. “Ma sulla Diamond Princess, la nave al largo del Giappone, il Covid è stato veicolato anche da alcuni asintomatici presenti a bordo”.

Locatelli asintomatici: “Si a nonni e nipoti insieme ma con le mascherine”

Situazione Lombardia: il virologo parla di una diffusione enorme nella regione rispetto ad altre zone d’Italia. Questo ha portato a dovere fare fronte in proporzione ad una enorme situazione di malati gravi. Ci sono delle indagini in corso per individuare eventuali responsabilità su alcune situazioni di decessi che probabilmente potevano essere evitati. Nonni e nipotini potranno stare a stretto contatto? “I bimbi non vengono colpiti da infezioni letali per fortuna, nonostante qualche infelice eccezione. Occorre comunque indossare le mascherine se non si vive nello stesso nucleo familiare. I bambini possono comunque essere veicolo di infezione, e con gli anziani occorre fare attenzione e preservare quest’ultimi.

“Il virus non è diventato più debole”

Al termine del suo intervento, Locatelli non conferma che il virus si sia indebolito. “Non abbiamo evidenze in tal senso, nonostante siano calati sia i contagiati che le manifestazioni cliniche. Oggi i malati che vanno in ospedale sono di meno e meno gravi, e questo anche grazie alla esperienza accumulata”. Il virologo ci va cauto sulle accuse mosse alla Cina in merito ad una diffusione del virus già ad ottobre se non prima. “Possibile che Pechino abbia diffuso alcuni dati in ritardo. Ma trarre delle conclusioni definitive sulla base di semplici interpretazioni lascia il tempo che trova.

