Operata prepara olive | succede durante intervento al cervello

Una donna operata prepara olive all’ascolana mentre è sotto ai ferri. E c’è un motivo ben preciso per il quale avviene questa cosa.

Una donna sottoposta ad intervento chirurgico prepara delle olive ascolane, mentre viene operata. Ed una equipe di chirurghi e specialisti sanitari la sottopongono ad una delicata operazione al cervello. Lei ha 60 anni, è originaria dell’Abruzzo e risiede al confine con le vicine Marche.

LEGGI ANCHE –> Suona il violino durante l’operazione al cervello: ecco perché

Soffriva di un tumore al lobo temporale sinistro, una area del cervello che presiede il linguaggio e tutti i movimenti complessi che avvengono nella parte destra del corpo. Il tutto ha avuto luogo alla Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, dopo due ore e mezza di complesso lavoro. E per un’ora la donna ha preparato le olive nel corso dell’intervento chirurgico, al cospetto di undici specialisti tra neurochirurghi, neuroanestesisti, infermieri, un tecnicico di neurofisiolgia ed una psicologa. La quale ha fornito un supporto motivazionale e psichico.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Gruppo sanguigno Coronavirus | “quello 0 abbassa il rischio di positività”

LEGGI ANCHE –> Ha un solo rene con 8 tumori: operazione “estrema” a Napoli

Operata prepara olive, è un modo per tenere attivo il cervello durante l’intervento

C’era la necessità, durante l’operazione, di tenere sveglia la paziente e con il cervello impegnato in altre attività. Questo ha consentito ai medici di monitorare le funzioni celebrali e di potere lavorare di conseguenza. Altre volte in passato abbiamo assistito ad interventi nel corso dei quali ad esempio il paziente ha suonato il violino oppure un altro strumento musicale. Oppure era intento nel guardare la televisione. Il tutto sempre per produrre degli stimoli capaci di far lavorare la sua mente in quei delicati istanti.

LEGGI ANCHE –> Malata di cancro, cancellano l’operazione vitale a causa del Coronavirus

LEGGI ANCHE –> Malasanità | donna bruciata dai chirurghi durante operazione