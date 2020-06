Stasera in tv – La fuitina sbagliata, trama e cast del film

Da non perdere questa sera, martedì 9 giugno, l’appuntamento con il film La fuitina sbagliata in onda su RaiDue in prima serata: trama e cast

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 9 giugno, a partire dalle 21:20 con il film La fuitina sbagliata. La storia è proprio opposta a quella di Romeo e Giulietta. Le due famiglie, i Casisa e i Vitrano, si adorano, ma i loro due figli, che sono studenti fuori sede, Anna e Claudio, fidanzati storici, si odiano e non vogliono più stare insieme. Le due famiglie si uniscono negli affari e così quando tornano a casa i due trovano questa novità. I Casisa sono produttori di ricotta e i Vitrano, invece, di scorze di cannoli.

Stasera in tv – La fuitina sbagliata, il finale

E così danno vita a “il cannolo degli innamorati” con Claudio e Anna che saranno i testimonial in maniera inconsapevole. I due hanno paura di dire che si sono lasciati, ma complicheranno le cose con grosse bugie, tipo l’annuncio del loro matrimonio e della nascita di un bambino. E così andrà in scena la fuitina sbagliata per allontanarsi da tutti. Appuntamento a questa sera in onda in prima serata su Raidue con il film del duo comico Soldi spicci.