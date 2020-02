Annandrea Vitrano chi è: età, carriera e vita privata

Conosciamo meglio la storia di Annandrea Vitrano: ecco tutte le curiosità della carriera e vita privata della comica siciliana

Annandrea Vitrano nasce il 28 giugno 1988 in provincia di Palermo. Dopo il diploma, Annadrea si laurea in lingue e culture moderne. Poi s’iscrive ad un corso di teatro presso la la scuola di attori “Teatès – Agricantus”, poiché sogna di diventare un’attrice drammatica. Nel 2012 fonda insieme a Claudio Casisa il duo “I soldi spiacci” (i due sono partner a lavoro e nella vita reale). Inoltre, è stata insegnante di recitazione per bambini a Palermo ed insegnante di recitazione per adulti all’University of Roscoe and Gladstone di Liverpool. Ha conosciuto Claudio durante un corso di recitazione e tra i due è scoppiata subita una grande intesa sul palco. Poi la coppia è diventata molto affiatata anche fuori.

Annandrea Vitrano chi è: vita privata

Annandrea Vitrano ha una relazione con Claudio Casisa. La coppia è molto legata sentimentalmente. Dalla vita sul palco, i due sono diventati anime gemelle nella vita di tutti i giorni. Ha un account Instagram che vanta 117mila follower.