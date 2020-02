Claudio Casisa chi è: età, carriera e vita privata del comico

Conosciamo meglio la storia di Claudio Casisa: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del comico palermitano

Claudio Casisa nasce a Palermo il 31 gennaio 1991. Comico molto noto sui social con numerosi video girati, assieme alla sua partner (nella vita come sul set) Annandrea Vitrano. Ama recitare fin da giovane, sul suo profilo Facebook ricorda le intere giornate passate in parrocchia con il suo amico Mattia Tuzzolino a recitare parti comiche. Dopo gli studi al Liceo, Claudio decide di iscriversi a vari corsi di recitazione per migliorare le sue doti artistiche. Nella scuola di recitazione del Teatro Agricantus di Palermo conosce Annandrea Vitrano: tra i due scoppia subito l’attrazione, dapprima solo artistica. La coppia forma il duo comico “I soldi spicci” e loro esibizioni vengono apprezzate dal pubblico. I due parteciperanno anche all’edizione di Pechino Express formando la coppia “I palermitani”.

Claudio Casisa chi è: vita privata

Non solo lavoro, ma anche vita privata: Claudio Casisa è impegnato con Annandrea Vitrano con i due che si sono conosciuti proprio grazie alla passione per la recitazione.