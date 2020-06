Meteo della settimana 8-11 giugno: maltempo sull’Italia, la situazione e le previsioni.



La settimana di lunedì 8 giugno si è aperta all’insegna del maltempo su quasi tutta Italia, con piogge e temporali diffusi, soprattutto al Centro e parte del Sud. Le uniche eccezioni sono alcune zone del Centro Sud, della Sardegna e delle regioni nordoccidentali dove il tempo è parzialmente nuvoloso. Ecco il tempo che ci aspetta per questa settimana. Le previsioni in dettaglio.

Leggi anche –> Meteo Estate 2020, sarà da incubo: la più calda della storia

Meteo della settimana 8-11 giugno

Dopo un weekend all’insegna del tempo variabile, con piogge al Nord ma tempo più stabile al Centro e al Sud, la nuova settimana è cominciata con un diffuso maltempo, che ha coinvolto anche tutto il Centro e parte del Sud. Responsabile di questa diffusa instabilità è una depressione di origine nord europea che è arrivata sull’Italia domenica e che influenzerà le condizioni meteorologiche della Penisola per quasi tutta la settimana. La bassa pressione sarà presente sull’Europa e sul Mediterraneo anche nei prossimi giorni, portando precipitazioni diffuse e un calo delle temperature, anche sotto la media stagionale, che ci faranno dimenticare per qualche giorno l’estate.

Avremo dunque una seconda settimana di giugno all’insegna del tempo instabile, soprattutto al Centro Nord, ma piogge e temporali saranno alternati a momenti di maggiori schiarite.

Leggi anche –> Spostamenti fra regioni: regole per viaggiare in Italia

Le previsioni del tempo

Il fronte perturbato che domenica 7 giugno ha raggiunto Il Nord Italia ha raggiunto il Centro e poi il Sud, portando un aumento dell’instabilità, con piogge diffuse e temporali anche intensi. Si sono verificate grandinate e purtroppo in alcune zone anche esondazioni.

Nella giornata di lunedì 8 giugno, continua a piovere ancora sulla Liguria di Levante, sulla Lombardia e il Triveneto. I fenomeni sono in estensione anche sull’Emilia Romagna e sul Piemonte. Come segnala 3bmeteo.com. Anche il Centro Italia è investito da piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco, soprattutto sul versante adriatico. Nelle prossime ore saranno colpite da piogge e temporali soprattutto le zone appenniniche. In giornata è atteso anche qualche fenomeno sulla Sardegna orientale. In serata le precipitazioni si attenueranno sulla Toscana e sulle coste tirreniche.

Al Sud Italia le piogge sono arrivate sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia nordorientale. I rovesci hanno interessato al mattino soprattutto l’alta Campania, mentre sono in estensione al pomeriggio sui rilievi tra Calabria e Basilicata e sulla Puglia centro-settentrionale. Le temperature sono in diminuzione quasi ovunque.

Il tempo sarà ancora instabile nella giornata di martedì 9 giugno, sempre a causa della bassa pressione di origine nord europea che insiste sull’Europa centrale e sul Mediterraneo. Al Nord il maltempo interesserà soprattutto le zone alpine e quelle appenniniche e la Pianura Padana sopra il fiume Po. I fenomeni saranno intensi soprattutto nelle ore centrali. Più variabile il tempo al Centro Italia, inizialmente parzialmente nuvoloso, seguito da rovesci e temporali sui rilievi appenninici, in estensione sulle coste adriatiche. Al Sud il tempo migliorerà, con cieli soleggiati o parzialmente nuvolosi salvo qualche rovescio e temporale sull’alta Puglia Le temperature resteranno stabili.

Le tendenze meteo per metà settimana, tra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno annunciano tempo ancora instabile, soprattutto al Centro Nord. Piogge e temporali sono attesi ancora sulle regioni settentrionali e su quelle centrali, in particolare nelle ore centrali del giorno. Saranno colpite sia le zoe interne che quelle costiere. Mentre al Sud i fenomeni avranno carattere locale, mentre nella giornata di mercoledì pioverà più diffusamente sulla Puglia. La situazione di maltempo potrebbe continuare anche nella seconda parte della settimana, ma è ancora troppo presto per previsioni precise.

Leggi anche –> Quando arriva il caldo 2020: ci aiuterà contro il coronavirus