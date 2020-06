Arancia Meccanica a Pozzuoli: violenza tra giovanissimi – VIDEO

Violenza tra giovanissimi nella notte a Pozzuoli: rissa tra ragazzi in diverse zone della città, Arancia Meccanica contro un giovane.

Risse e violenze nella notte appena trascorsa a Pozzuoli: lo rivelano le cronache locali, sottolineando che gli episodi sono avvenuti tra gruppi di giovanissimi. Uno di questi, il più grave, è stato anche documentato sui social network.

Nelle immagini riferite alla rissa scoppiata nelle cosidette Palazzine, si vedono due gruppi di giovani che se le danno di santa ragione. I ragazzi coinvolti nelle risse probabilmente erano provenienti da quartieri diversi di Pozzuoli.

Il tutto è avvenuto in piena notte, intorno alle due: “I leoni” è l’hashtag che circola in queste ore insieme con i filmati. Ad avere la peggio un giovane che resta sul cofano di un’automobile, intanto un altro lo aggredisce più volte, colpendolo in pieno volto. Poco prima era scoppiata una rissa tra ragazzi di età molto giovane. In questo caso, ad avere la peggio è stato in questo caso un ragazzo di 16 anni.