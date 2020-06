Al Bano furioso con Romina, ha svelato in pubblico una cosa molto privata

Il cantante Al Bano Carrisi è nel mirino del gossip un’altra volta, e ancora una volta c’è di mezzo Romina. Al Bano è furioso con l’ex moglie per quello che ha fatto.

Al Bano Carrisi ha sofferto molto per la fine del matrimonio con Romina Power e l’ha sempre accusata di aver seminato il germe del divorzio nella sua famiglia, dove il matrimonio è considerato un legame tanto importante quanto indissolubile. Tutto per il cantante di Cellino San Marco è cambiato quando ha conosciuto la sua attuale campagna Loredana Lecciso, con la quale negli anni ha avuto i suoi alti e bassi.

Al Bano e Romina, nonostante il divorzio, hanno trovato il modo nel corso del tempo di restare l’uno nella vita dell’altro non solo per l’amore per i figli, ma anche per la passione per la musica e il sostegno dei fan. In una lunga intervista al settimanale Oggi, Al Bano ha commentato il gesto che, in assoluto, lo ha fatto arrabbiare di più della sua ex moglie: la lettera che Romina Power gli ha scritto e ha consegnato a Mara Venier. “Ero maldisposto perché siamo finiti su un filone ‘gossipparo’ che non amo. Con gli autori avevamo accordi diversi, non c’è stato il rispetto di quegli accordi e, dato che non amo le speculazioni, mi sono fatto sentire”.

La faccenda privata di Al Bano e Romina

Al Bano ha voluto rassicurare i suoi fans, sostenendo di aver apprezzato la lettera scritta da Romina Power, a turbarlo è stato il gesto di averla consegnata a Mara Venier per farla leggere in diretta. “Con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da Romina, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza. Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione. È una cosa privata”, questo il commento del cantante sulla questione.

