Federica Sciarelli lascia Chi l’ha Visto | la voce circola con insistenza

Il rumour: “Federica Sciarelli lascia Chi l’ha Visto”. La voce circola con una certa insistenza già da diverso tempo e ci sarebbe già il nome della sostituta.

Circola un rumour molto importante e di un peso specifico decisamente grosso che rigurda la Rai. “Federica Sciarelli lascia Chi l’ha Visto“, ed a sostenerlo è TvBlog, secondo il quale la 61enne conduttrice televisiva romana vedrà concludersi la propria, longeva esperienza al timone del programma di cronaca nera di Rai 3.

La Sciarelli ricopre tale ruolo dal 2004. E ‘Chi l’ha Visto’ finirà l’ultima settimana di luglio, con un allungamento di un mese rispetto a quanto originariamente previsto nel palinsesto prima dello scoppiare della epidemia. A dire il vero è da almeno due anni che si parla di questo divorzio, ed ogni volta manca sempre una conferma da parte dei soggetti coinvolti. Stavolta però, secondo TvBlog, la cosa sembra davvero ad un passo dal concretizzarsi. E con Federica Sciarelli che lascia Chi l’ha Visto ecco che si verrebbe a creare un nuovo approdo per la presentatrice televisiva. Per lei sarebbe pronto un nuovo format inerente tematiche politiche, sempre su Rai 3. Lei d’altronde nasce proprio come giornalista deputata alla cura di vicende politiche, sotto alla direzione di Sandro Curzi al Tg3 a fine anni ’80.

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha Visto? La possibile sostituta

Addirittura circola anche già quella che sarebbe la futura collocazione della Sciarelli nel palinsesto 2020/2021, con la classe 1958 che occuperebbe uno spazio in prima serata al venerdì sera. A ‘Chi l’ha Visto’ potrebbe andare invece Lidia Galeazzo, attualmente membro della redazione del Tg2. Stando a quanto riportato da Blogo, dopo la lunga era Federica Sciarelli la conduzione di Chi l’ha visto (sulla cui squadra ha detto la sua Maurizio Costanzo) potrebbe passare alla giornalista del TG2 Lidia Galeazzo. Tuttavia secondo il sito in questione a guidare la trasmissione dedicata ai casi di scomparsa ma anche agli omicidi irrisolti e ai misteri di vario altro genere, potrebbe essere anche uno dei volti di punta di Rai1, ossia Eleonora Daniele. Si saprà tutto con sicurezza, comunque, quando verranno presentati i palinsesti.

