Voli low cost: le offerte di Volotea per viaggiare in Italia

Voli low cost: le offerte di Volotea per viaggiare in Italia questa estate. Tutte le informazioni utili.

Con la riapertura dei confini regionali in Italia e gradualmente di quelli tra Paesi europei, è arrivato il tempo di tornare a viaggiare e a volare. Le compagnie aree si stano rimettendo in moto e dalla metà del mese di giugno, tra pochi giorni, riprenderanno i voli in Italia e da luglio anche dall’Italia verso l’estero. Sarà una ripresa graduale, inizialmente con un numero limitato di collegamenti e frequenze, che aumenteranno nei prossimi mesi.

Nel frattempo, comunque, si torna a viaggiare e chi aveva in mente una vacanza al mare in Italia o in qualche altra bella località del Mediterraneo potrà prenotare il proprio volo. Le offerte non mancano. Qui vi segnaliamo le ultime offerte di voli low cost da Volotea per l’estate 2020. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Voli low cost internazionali: le offerte per agosto 2020

Voli low cost: offerte di Volotea per viaggiare in Italia questa estate

Nonostante le stringenti norme di sicurezza e le rotte ancora limitate, le compagnie aeree low cost stanno per ripartire con i propri voli, si all’interno dell’Italia che per l’estero. Per far tornare la voglia di volare ai passeggeri sono state lanciate nuove imperdibili offerte. Da prendere subito per chi sta progettando una vacanza questa estate.

Tra le compagnie aeree a lanciare offerte sui propri voli estivi c’è Volotea. La low cost spagnola, attiva nel nostro Paese, ha deciso di promuovere i propri voli in Italia con offerte che partono da 19 euro a tratta. Si tratta di una occasione da non perdere per chi vuole andare in vacanza in una bella località italiana, all’insegna di quel turismo di prossimità che, come abbiamo già detto, sarà la costante di questa estate e molto probabilmente anche dei mesi successivi. Non tutti potranno o vorranno andare all’estero. Almeno non per il momento. Molti, però, non rinunceranno a qualche giorno di relax al mare, meritato dopo mesi di stress e tensioni.

Leggi anche –> La low cost Wizz Air apre una nuova base a Malpensa

Così ecco che Volotea mette i suoi voli in offerta per raggiungere destinazioni di vacanza come Olbia, in Sardegna, e Catania, in Sicilia. Per una vacanza di sole e mare, ma anche per andare alla scoperta di territori bellissimi e luoghi pieni di storia, arte e cultura.

Insomma la vacanza, per chi potrà farla, per la prossima estate è salva!

Leggi anche –> Le compagnie low cost creano l’associazione ‘Voliamo per l’Italia’