Pippo Baudo, il figlio segreto Alex: “Vi dico la verità su mio padre”

Pippo Baudo ha un figlio “segreto” di nome Alex uscito allo scoperto pubblicamente solo negli ultimi tempi. Ecco il suo racconto.

E’ stato ospite del programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, Storie Italiane, Alex, il figlio segreto del celebre conduttore della televisione italiana Pippo Baudo. Alex Baudo è un artista, vive in Australia ed è padre di un giovane di 26 anni, nonché nonno di una bimba di 6.

Alex Baudo e le dichiarazioni sul rapporto con il padre Pippo

Naturalmente durante la trasmissione condotta dalla Daniele, Alex Baudo ha parlato del suo rapporto con il padre, della grande lontananza che li divide, vivendo lui in Australia, la quale non compromette ad ogni modo un rapporto che rimane solido. I due si sentono infatti spesso e, come confermato dalle parole di Alex Baudo, si vogliono molto bene. Un rapporto di profondo affetto tra componenti della stessa famiglia. Lo stesso che lega Alex Baudo anche alla sorella Tiziana, che vive invece a Milano con i suoi figli. Inoltre Alex ha riconosciuto i meriti professionali del genitore, che sono avvalorati dal grande successo che Pippo Baudo riceve anche in Australia. Ha riconosciuto al padre il ruolo di inventore della televisione italiana e le doti di grande precisione, preparazione ed eleganza nella propria professione. Elementi che sono penetrati anche all’interno del lavoro artistico del figlio, intento a portare in giro per il mondo la propria musica, la quale non ha mai dimenticato le origini italiane. Tra i brani all’interno dei suoi dischi infatti è presente anche un medley delle canzoni di Gino Paoli. Super Pippo inoltre, secondo quanto dichiarato da Alex Baudo, è anche un nonno affettuoso che Alex spera di poter far incontrare al più presto con la piccola bis nipotina che non ha ancora conosciuto.

