Massimo Clementi, chi è il celebre virologo: carriera e curiosità

Chi è il celebre virologo Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e Virologia al San Raffaele: carriera, curiosità e incarichi.

Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia, Università Vita-Salute San Raffaele, Massimo Clementi è Direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia presso l’ospedale San Raffaele. Sostiene la tesi che la carica del Coronavirus si sia indebolita col passare delle settimane.

Insieme a Guido Silvestri, ha curato uno studio specifico sull’attuale carica virale del Covid-19. Autore di oltre 350 pubblicazioni su riviste internazionali, il virologo è titolare di 11 brevetti, principalmente potenziali farmaci biologici antivirali.

Cosa sapere sul noto virologo Massimo Clementi

Socio fondatore della Società Italiana di Virologia Medica, ne è sempre stato membro, ricoprendo la carica di presidente dal 2004 al 2008. Ha fatto parte della Commissione Nazionale per la lotta contro l’AIDS, prendendo parte in particolare al comitato scientifico. Inoltre, è stato nel direttivo della Società Italiana di Microbiologia e ha preso parte alla American Society for Microbiology.

Ha ricevuto incarichi come valutatore di progetti di ricerca per UE, MIUR, CNR, Istituto Superiore di Sanità, Regione Toscana, Regione Veneto, Welcome Trust. Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele fino al 2019, è componente del Senato Accademico dell’Università stessa, ininterrottamente a partire dal 2004. Laureato in Medicina nel 1976, ha ottenuto la specializzazione in Malattie Infettive nel 1979 e successivamente quella in Microbiologia e Virologia.