Beautiful, Shauna svela le anticipazioni: “Brooke soffrirà per colpa mia”

Continua la messa in onda di Beautiful con alcune indiscrezioni lanciate dall’attrice che interpreta Shauna: ecco cosa succederà in futuro

Ancora novità per quanto riguarda Beautiful. Da poche puntate è presente anche un nuovo personaggio come Shauna Fulton

interpretata dall’attrice Denise Richards, divenuta famosa per il ruolo della Bond girl Christmas Jones nel film sull’agente 007 “Il mondo non basta”. Ai microfoni del settimanale DiPiù Tv, ha svelato: “Mia figlia, Flo, scoprirà che il padre è Storm Logan, il fratello di Brooke: non sarà l’unica cosa che avranno in comune Shauna e Brooke. Infatti Shauna s’innamorerà di Ridge e farà di tutto per portarglielo via. Ma non vi dico se ce la farà per non rovinare la sorpresa ai fan della soap”. E così Brooke soffrirà molto per colpa sua.

Beautiful, la prima volta di Shauna

La stessa attrice, che veste i panni di Shauna, ha rivelato: “E’ la prima volta che recito in una soap: ad attrarmi è stata l’alta qualità di Beautiful, la bravura dei colleghi e il ruolo che interpreto: è una donna che si fa notare”. Infine, l’attrice ha qualcosa in comune con il suo personaggio. Entrambe sono mamme single come ha concluso durante l’intervista: “E’ stato difficile fare sia da madre che da padre alle mie figlie”.