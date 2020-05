Beautiful, tutte le anticipazioni per maggio 2020: le novità

Sarà un maggio ricco di puntate in Italia per quanto riguarda Beautiful: ecco tutte le anticipazioni e le novità

In Italia continueranno a trasmettere le puntate di Beautiful rispetto al set in America che è fermo da mesi con le repliche messe in onda della soap opera su CBS. La novità è per la differenza di un anno tra i due Paesi, ma c’è una novità visto che da maggio Mediaset non trasmetterà più The Bold and The Beautiful la domenica pomeriggio. Dal 3 maggio ogni domenica ci saranno le repliche di Casa Vianello. Nelle puntate di Beautiful di maggio vediamo come Flo andrà a lavorare alla Forrester Creations visto che Hope vuole essere sempre più vicina a sua cugina. Così la Logan le dà anche un lavoro alla Creations. Successivamente Wyatt e Flo si baciano e così mentre Liam è a Parigi Thomas inizia a corteggiare Hope Logan con i due che finiscono con un bacio.

Beautiful, le curiosità per maggio 2020

Successivamente vedremo Hope Logan che sceglierà di divorziare da Liam Spencer. La donna preparerà i documenti per il divorzio lasciando basito Liam. Thomas intende sposare Hope a tutti i costi. Infine, Katie chiede a Shauna di provare a sedurre per finta l’uomo. Appuntamento da non perdere con le puntate di maggio 2020.