Uomo armato semina il panico in una scuola elementare: 41 i feriti

Un uomo armato di coltello ha cominciato ad aggredire chiunque si trovasse davanti all’interno di una scuola elementare: 41 i feriti, due sono gravi.

Scene di panico e follia sono state vissute martedì mattina in una scuola elementare di Wuzhou, nella Regione autonoma di Guangxi Zhuang. Secondo quanto emerso dalla cronaca locale, poco dopo l’ingresso a scuola dei bambini alcuni genitori hanno avvertito le urla di chi stava all’interno dell’istituto ed hanno chiamato immediatamente la polizia.

Un uomo, la cui identità non è stata rivelata, si era introdotto nell’istituto armato di coltello ed aveva cominciato ad aggredire chiunque si trovasse davanti. Quando la polizia è giunta sul luogo già molti studenti erano stati feriti dall’aggressore. L’uomo è stato immobilizzato e portato via dalla scena in manette. Al momento non sono chiare le ragioni che lo hanno spinto ad un simile comportamento.

Stando a quanto riportato dal ‘Mirror‘, sarebbero ben 41 i feriti. Tra questi ci sono 39 alunni, un’insegnante ed un collaboratore. Nessuna delle vittime dovrebbe essere in pericolo di vita. I paramedici hanno curato i feriti meno gravi sul posto e portato quelli più gravi in ospedale. Due sarebbero quelli che hanno riportato delle ferite potenzialmente letali, si tratta dell’insegnante e di uno degli alunni.

Sempre secondo quanto riportato dal tabloid britannico, la maggior parte delle vittime sarebbero bambini in età prescolare, ovvero con massimo 6 anni. L’accaduto è stato raccontato marginalmente da uno dei genitori presenti all’esterno dell’istituto: “Intorno alle 8:30 ho sentito urla e pianti, io abito vicino alla scuola. Mi sono precipitato all’istituto ed ho visto alcuni studenti che scappavano fuori. Uno dei presenti mi ha detto che un uomo con un coltello stava attaccando la scuola. Mi sono fiondato dentro per portare mio figlio fuori. Fortunatamente era solamente un po’ scosso ma non era ferito”.