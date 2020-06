Strage di Erba, la rivelazione a sorpresa di Olindo Romano

A distanza di anni Olindo Romano è tornato sul caso di Erba scrivendo una lettera al giornalista di Telelombardia, Marco Oliva: lo stralcio pubblicato

Il passato torna sempre. Così a distanza di anni Olindo Romano ha scritto una lettera al giornalista di Telelombardia, Marco Oliva, e così il settimanale Oggi ha pubblicato uno stralcio: “Sicuramente rilascerò delle dichiarazioni e chissà che possa emergere la verità di quanto accaduto durante tutta la fase che va dal nostro arresto alla nostra condanna”. Poi ha aggiunto: “Ovviamente con la speranza che possa emergere la nostra indagine”.

Strage di Erba, Olindo Romano parla della moglie

Successivamente nella lettera lo stesso Olindo parla della moglie Rosa Bazzi sottolineando che qualcuno sta ostacolando le indagini: “Noi siamo innocenti e questo fa paura a qualcuno”. Poi ha aggiunto: “Amo ancora Rosa? Continuo a volerle bene come sempre”. Infine, lo stesso uomo sarà il testimone al processo di Marzouk per calunnia il 17 giugno 2020 con l’avvocato di Romano che ha svelato: “Spiegherà una volta per tutte perché ha detto il falso. A mio parere questo processo potrebbe essere un antipasto della nostra revisione”.