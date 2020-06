Pierluigi Diaco, gaffe a Io e Te: “E’ tutto in diretta…”

Gaffe per Pierluigi Diaco, conduttore di Io e Te, che nella puntata in onda oggi della trasmissione si è reso conto di suonare con una chitarra scordata.

Pierluigi Diaco ha dato prova di saper suonare discretamente la chitarra, ma nella puntata in onda oggi di Io e Te non ne ha dato prova. Quando ha tentato di accompagnare l’ospite in studio, Nancy Brilli, si è reso conto alle prime note che qualcosa non andava. “Tutto in diretta, purtroppo. Ma guarda te… Con questa chitarra ogni giorno c’è un problema“, ha esclamato.

Leggi anche -> Pierluigi Diaco, l’amore con Alessio: “Vorremmo adottare un bambino”

Sono giorni che, appunto, il conduttore ha problemi a suonare con quello strumento: “L’ho provata fino all’una e mezza: era accordata. Adesso è scordata, forse sarà un segno da lassù“, così racconta Diaco. Nancy Brilli è andata in suo aiuto ed ha cercato di sdrammatizzare: “Forse lo studio è umido“. La gaffe simpatica ha regalato momenti esilaranti durante la puntata di oggi di Io e Te. Il brano che Pierluigi Diaco e la sua ospite dovevano suonare era “La gatta“, ma quando ha iniziato a suonare il conduttore e tutti gli altri in studio, si sono resi conto che qualcosa non andava. “Me la accordate nel frattempo? Me l’avete consegnata scordata. Così magari facciamo un pezzo con la Brilli“.

Leggi anche -> Pierluigi Diaco, la confessione: “Io alla continua ricerca di un papà”

Nancy Brilli e il dramma personale

Oggi ospite nella trasmissione Io e Te, Nancy Brilli ha raccontato il suo dramma personale, raccontando lo splendido rapporto che la legava a sua madre. Quando però è arrivato il momento musicale, è intervenuta in sostegno di Pierluigi Diaco per toglierlo dall’imbarazzo: “E’ come con la mascherina. Ti trucchi per venire in puntata e poi ti rimane il segno della mascherina. E’ così: diretta“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!