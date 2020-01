Pierluigi Diaco, la confessione: “Io alla continua ricerca di un papà…”

“Mio padre è morto quando avevo 5 anni”, ha raccontato Pierluigi Diaco ospite a La vita in diretta, aprendo uno spiraglio sulla sua vita privata.

E’ un Pierluigi Diaco a tutto tondo tra carriera e vita privata, quello che si è raccontato oggi durante la sua ospitata a La vita in diretta. Il giornalista ha voluto innanzi tutto ricordare Lamberto Sposini: “Gli voglio mandare un fortissimo abbraccio da questo studio”.

Poi Pierluigi Diaco si è soffermato sulle figure che per lui sono state fondamentali a livello professionale e non solo: Sandro Curzi e Maurizio Costanzo. “Sono stato alla continua ricerca di un papà, essendo il mio salito in cielo in cinque anni – ha confessato -. Adesso posso forse dire che non cercavo un punto di riferimento professionale, ma un punto di riferimento affettivo. Incontrare Curzi a 13-14 anni e qualche anno più avanti Maurizio, che è un amico e un confidente, è stato una fortuna”.

La vita oltre il dolore di Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco è poi tornato a parlare del programma Io e te, che prevede sempre un momento toccante con la canzone del cuore dell’ospite: “Io ho fatto tanta radio e tanta tv, ho iniziato da adolescente e ho fatto tantissimi errori. Ho sempre recitato un ruolo, ho capito che poi le cose più belle che fai nascono dal tuo vissuto”.

Emozione in studio quando Diaco ha parlato di suo marito, il giornalista Alessio Orsingher: “Ho sentito la necessità nell’ultima puntata di Io e te di dedicare il mio lavoro ad Alessio, che è l’amore della mia vita. Sono appena tornato da un viaggio con lui e ogni esperienza con lui fortifica il nostro sentimento, gli devo la vita, gli devo tutto…”.

