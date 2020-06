Coronavirus Italia: dati 4 giugno, contagi in netto calo

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 4 giugno, gli aggiornamenti in tempo reale.

Calano in maniera decisa i nuovi casi accertati da Coronavirus in Italia, con molte regioni che si confermano Covid-free. Alcune di queste non registrano casi da molti giorni, di fatto confermando un trend decisamente positivo.

Ancora una volta a rivelarsi decisivo in queste ore è il dato della Lombardia, dove oggi si registrano un terzo dei casi della giornata di ieri. Sono infatti ‘solo’ 84 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore nella Regione.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 4 giugno

In Lombardia, purtroppo, si contano anche 29 morti. Sono invece 24 i nuovi casi accertati in Piemonte, dove ci sono anche oggi 12 vittime. Sono invece 18 i casi registrati in Emilia Romagna, 16 dei quali sono asintomatici scovati con lo screening messo in atto dalla Regione. Quattro i casi in Veneto, dove anche oggi ci sono 13 morti. Sono 21 con sei decessi i casi in Liguria La Toscana conta un solo caso, ma con ancora quattro vittime. Al Centro, nel Lazio, sono 11 i casi di cui 10 a Roma.

Tre casi nelle Marche e altrettanti in Abruzzo, mentre spostandoci a Sud solo uno il caso in Campania e quattro su 2543 tamponi in Puglia, dove ci sono anche tre vittime. Tra le Regioni del Nord-Est, tre i casi in Friuli Venezia Giulia. Zero casi si contano in Sicilia, su 2.995 tamponi, zero casi anche in Calabria, Basilicata, Molise, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. Appena 177 sono quindi i nuovi contagi, ma ci sono anche 88 vittime. Record positivo anche di bassa incidenza dei tamponi: 3,5 ogni mille sono positivi.