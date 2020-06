Igor Minerva, chi è: carriera, Claudio Baglioni e Tu si que vales

Chi è Igor Minerva, il cantautore lombardo grande appassionato di Baglioni che ha partecipato a Tu si que vales: carriera e vita privata.

Cantautore lombardo classe 1972, Igor Minerva sin da bambino si appassiona alla musica, grazie ai 45 giri di sua zia. A 13 anni, scopre Claudio Baglioni grazie a un disco che gli passa un’amica e si appassiona al cantautore.

Negli stessi anni, partecipa allo storico “Ambrogino d’oro”, l’onorificenza conferita dal comune di Milano, con il brano “La vita è adesso” di Claudio Baglioni e accede alla fase finale, trasmessa da Raidue in Eurovisione.

Cosa sapere su Igor Minerva e la sua passione per Baglioni

Successivamente, partecipa a diversi concorsi e a partire dai primi anni Novanta inizia anche la sua carriera live. Nel 1993, partecipa alla trasmissione televisiva Karaoke, condotta da Fiorello, esibendosi a Busto Arsizio con il brano Mistero di Enrico Ruggeri. Cerca anche di partecipare a Re per una notte, ma questa volta non va benissimo. Diversi anni dopo, viene selezionato per partecipare alla trasmissione televisiva Sì Sì è Proprio Lui!, condotta da Luisa Corna su Raiuno.

La sua passione per Baglioni lo spinge a dar vita a concerti tributo in tutta Italia. Nel 2000, ha tentato anche la strada di Sanremo, col brano inedito ‘Principe’. Nel 2001 invece ha vinto Momenti di gloria, su Canale 5 cantando Strada Facendo. Nel 2019 infine ritorna in televisione, stavolta partecipando alla trasmissione Tu si que vales, sempre su Canale 5.