Chi è Domenico Mastronardi, il simpatico ballerino di Tu si que vales

Domenico Mastronardi, chi è il simpatico ballerino di Tu si que vales, che si è esibito per la Scuderia Scotti facendo le mosse di Elvis.

La sua è stata una delle performance più divertenti dell’intera edizione di Tu si que vales: stiamo parlando di Domenico Mastronardi, venditore di nucelle, mestiere ereditato dal padre, della provincia di Bari.

Nato a Polignano a Mare, terra di Domenico Modugno, del quale condivide anche il nome di battesimo, il concorrente – aggregato alla scalmanata Scuderia Scotti – lavora a Casamassima, dove insieme al figlio fa appunto il venditore ambulante di frutta secca.

Domenico Mastronardi e il balletto alla Elvis a Tu si que vales

Il 60enne ‘campione mondiale di un minuto’ si è esibito sul palco di Tu si que vales sulle note del mitico rockabilly Elvis Presley: ha conquistato il pubblico, ottenendo l’85% dei consensi della giuria popolare. Nel corso della sua esibizione, non sono ovviamente mancate le gag. Come spesso capita in queste occasioni, Domenico Mastronardi è arrivato in televisione molto casualmente.

In un’intervista per un portale online di Casamassima, dove lavora, ha raccontato come è nata questa esperienza a Tu si que vales: “Stavo a casa in compagnia di amici e mentre mi esibivo in uno dei miei ‘balletti’, il figlio di un mio amico mi ha ripreso con il cellulare. Poi ha mandato il video del mio sketch al programma, e dopo pochi giorni mi hanno chiamato per fare i provini a Bari. I miei nipotini mi dicevano: ‘ vai nonno, vai nonno’; ed è iniziato tutto così, per gioco”.