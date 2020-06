Enrica Musto, chi è la giovane cantante: carriera e vita privata

Chi è Enrica Musto, la giovane cantante nota per aver partecipato, trionfando, a Tu si que vales: carriera e vita privata, cosa sapere su di lei.

Giovane avellinese, Enrica Musto è nota per aver partecipato, trionfando, all’edizione 2019 del programma televisivo ‘Tu si que vales’. La ragazza è entrata in gioco direttamente in semifinale e come ha spiegato è stata per lei la prima esibizione dal vivo in tv.

Enrica Musto studia il canto lirico da quando ha 12 anni e sono i genitori a spingerla in questa sua passione. Addirittura i suoi familiari l’hanno convinta a iscriversi al Conservatorio di Matera per studiare canto.

Cosa sapere sulla giovane cantante lirica Enrica Musto

In passato la ragazza ha partecipato a diversi concorsi e e si è fatta notare col terzo posto al Concorso Internazionale di canto lirico di Verona. Qui ha conosciuto Katia Ricciarelli ed è andata in tour con lei. L’ex moglie di Pippo Baudo, tra l’altro, le ha presentato Alberto Urso, vincitore di Amici di Maria De Filippi, che con lei condivide la passione per il canto lirico.

Infatti lei e il giovane tenore hanno frequentato un masterclass, tenuto proprio da Katia Ricciarelli, che li ha sostenuti sin dal 2017. La giovanissima cantante è felicemente fidanzata con Raoul Bove, un suo giovane conterraneo e coetaneo. I due stanno insieme addirittura dal 2013.