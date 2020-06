Atac Roma | immane incendio distrugge diversi autobus | VIDEO

Vasto incendio in un garage dell’Atac a Roma. Colpita la sede della Magliana, con alcune immagini amatoriali che documentano la distruzione di 4 bus.

Nella rimessa Atac Roma della Magliana ha avuto luogo un disastroso incendio, con diversi automezzi andati distrutti.

LEGGI ANCHE –> Pesci morti Tevere | centinaia emergono a galla senza vita | è mistero

Sono almeno quattro gli autobus finiti preda delle fiamme nella serata di martedì 2 giugno 2020. Il rogo è divampato appena dopo le ore 20:00 e da una prima analisi degli indizi raccolti dai Vigili del Fuoco, tutto lascia pensare che l’evento sia di origine dolosa. I bus divorati dal fuoco erano inutilizzati da diverso tempo comunque e pare che fossero sul punto di finire in rottamazione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Atac Roma, i filmati del vasto incendio che ha distrutto 4 mezzi

++INCENDIO nel deposito #ATAC di Magliana++ Diversi bus accantonati in fiamme🔥 #Roma #flambus@corriereroma @rep_roma @lucianoghelfi @valentinalupia @FMagliaro @ilmessaggeroit @tempoweb @romatoday @affariroma @luisamosello @LaStampa @HuffPostItalia @78alexb @icomei @Er_Conte pic.twitter.com/msAZo0atfW

— Mercurio Viaggiatore (@MercurioPsi) June 2, 2020

Intervento dei Vigili del Fuoco#VigiliFuoco #flambus #rimessa #Magliana #Roma pic.twitter.com/kfW2Sg51fb

— Mercurio Viaggiatore (@MercurioPsi) June 2, 2020

Al garage Atac Roma interessato dall’incendio sono presto accorse svariate squadre delle forze dell’ordine, i cui rilievi dovranno confermare se le fiamme si sono sprigionate per una casualità o per l’odiosa mano di qualche maniaco. Sui social network sono presenti alcune testimonianze con dei brevi filmati di quanto capitato. Per spegnere il fuoco c’è voluto un duro lavoro da parte dei pompieri.

LEGGI ANCHE –> Roma, guidano autobus drogati: licenziati il primo giorno di lavoro

L’impressionante video dell’incendio in corso alla Rimessa #ATAC di Magliana.

Almeno 4 bus in fiamme. Erano mezzi in attesa di rottamazione.

Incendio quasi sicuramente di natura dolosa pic.twitter.com/9PUPnJarOW

— Mercurio Viaggiatore (@MercurioPsi) June 2, 2020