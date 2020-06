Stasera in tv – Le Iene Show, le anticipazioni del 2 giugno

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 2 giugno 2020, con una nuova puntata di Le Iene Show in onda su ItaliaUno: ecco le anticipazioni

Da non perdere l’appuntamento questa sera, martedì 2 giugno, con una nuova puntata di Le Iene Show in onda in prima serata su Italia Uno. Dovrebbe andare in onda il servizio sul presidente della Lazio, Claudio Lotito, per quanto riguarda un presunto pagamento in nero di parte dello stipendio del calciatore Mauro Zarate. Ci potrebbero essere le dichiarazioni del numero uno del club biancoceleste. Inoltre, Luigi Pelazza prende in considerazione le numerose clausole nascoste nei fogli che si firmano quando si contrae un prestito o un finanziamento. A volte in quei fogli si nascondono delle polizze assicurative che nessuno legge.

Stasera in tv – Le Iene Show, gli altri servizi

Successivamente andrà in onda Roberta Rei che, invece, indaga sulla misteriosa morte di Gaia, una ragazza di 27 anni morta in una clinica dopo il ricovero per un trapianto di polmone: la ragazza era anche positiva Covid-19, ma la sua scomparsa è ancora avvolta nel mistero se sia stato o meno il virus a provocarla. Infine, ci sarà un nuovo scherzo nel servizio “Amanti in quarantena” di Sebastian Gazzarini: i protagonisti di questa settimana saranno Delia Duran e Alex Belli, celebre coppia di Temptation Island. Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 2 giugno, con una nuova puntata su ItaliaUno.