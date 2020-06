Conosciamo meglio la storia di Franco Causio: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’ex calciatore della Juventus

Franco Causio nasce a Lecce il 1° febbraio 1949. Fa il suo esordio nel mondo dei professionisti proprio con la squadra salentina nella stagione 64-65 in Serie C. Poi passa alla Sambenedettese sempre in terza serie, poi nel 1966 arriva l’acquisto della Juventus. Alla sua prima stagione non scende mai in campo, poi l’anno successivo arriva l’esordio in massima serie nel 1968. Si trasferisce alla Reggina in Serie B, poi al Palermo fino al ritorno alla Juventus nel 1970 diventando il perno della formazione bianconera per undici stagioni di fila: vince sei scudetti, la Coppa UEFA 1976-1977 e la Coppa Italia 1978-1979.

Poi passa all’Udinese conquistando nuovamente la Nazionale prima di passare all’Inter per una stagione. Chiude la sua carriera nella Triestina prima del suo passaggio al Lecce, club che l’ha lanciato nel calcio che conta.

All’età di 23 anni fa il suo esordio in Nazionale maggiore in amichevole contro il Belgio partecipando al Mondiale 1974 con il ct Valcareggi. Poi partecipa alla spedizione Mondiale 1978, segnando anche il gol in finale per il terzo posto contro il Brasile. Poi trionfa al Mondiale 1982 collezionando due presenza con il Ct Bearzot che gli concede l’ultimo minuto nella finale contro la Germania Ovest.

Franco Causio chi è: le curiosità

Successivamente gioca nella Nazionale Over 40 dell’Italia diventando anche dirigente sportivo e team manager anche dell’Udinese. Poi è stato anche commentatore tecnico nelle telecronache per Sky Sport.