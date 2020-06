Stasera in tv – Non mollare mai, le anticipazioni del 2 giugno

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 2 giugno, in onda su RaiUno “Non Mollare Mai – Storie Tricolori”: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Imperdibile appuntamento questa sera, martedì 2 giugno, nel giorno della Festa della Repubblica italiana con lo charity show innovativo in onda su Rai 1 “Non Mollare Mai – Storie Tricolori” con tanti grandi campioni dello sport insieme ai volti noti della Rai e del cinema italiano. In conduzione ci sarà Alex Zanardi, che farà da coordinatore con i tanti interventi: l’obiettivo è quello di valorizzare l’attività messa in atto dagli operatori della Croce Rossa Italiana in quest’emergenza Coronavirus. Per sostenerla è a disposizione il numero solidale 45505 (attivo dal 27 maggio fino al 3 giugno). Come ospiti ci saranno Fabio Cannavaro e Marcello Lippi; poi Marco Tardelli, Franco Causio e Bruno Conti che dialogheranno con Flavio Insinna parlando dei due Mondiali vinti dalla Nazionale Italiana di Calcio nel 2006 e nel 1982.

Stasera in tv – Non mollare mai, le curiosità

Le storie di calcio della Nazionale italiana riguarderanno anche la “partita del secolo” Italia – Germania del 1970 con Sandro Mazzola, Gianni Rivera e Gianfelice Facchetti che proveranno a svelare le emozioni di quella sfida insieme a Simona Ventura. In collegamento, infine, anche storici capitani come Javier Zanetti, Alessandro Del Piero e Franco Baresi per rivelare il significato di essere leader in una squadra con la partecipazione di Gigi D’Alessio. Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 2 giugno.