Franco Baresi, chi è: età, carriera, vita privata della leggenda del Milan

Franco Baresi ha consacrato tutta la sua carriera calcistica al Milan, di cui è diventato un emblema. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Stasera tra i protagonisti del charity show in onda su Rai 1 “Non Mollare Mai – Storie Tricolori” ci sarà anche Franco Baresi. Lo storico capitano del Milan insieme ai colleghi Javier Zanetti e Alessandro Del Piero rivelerà il significato di essere leader in una squadra. Conosciamolo più da vicino il grande ex calciatore e allenatore italiano.

L’identikit di Franco Baresi

Franco Baresi, all’anagrafe Franchino Baresi, è nato a Travagliato (Brescia) l’8 maggio 1960. Rimasto orfano ad appena 14 anni, ha iniziato a giocare a calcio in tenera età insieme ai fratelli Angelo e Beppe. A 15 anni sostenne un provino all’Inter, squadra che aveva già reclutato Beppe, ma venne scartato per le sue caratteristiche fisiche. Italo Galbiati lo invitò allora bussare alle porte del Milan e, dopo tre provini e grazie all’insistenza di Guido Settembrino, Baresi entrò nelle giovanili rossonere.

L’esordio di Franco Baresi in prima squadra e in Serie A avvenne il 23 aprile 1978, a soli 17 anni, nella partita Verona-Milan (1-2). In quella stagione ottenne anche 2 presenze in Coppa Italia. Fu l’inizio di una sfolgorante carriera nel ruolo difensore che lo ha visto campione del mondo nel 1982 e vicecampione del mondo nel 1994 con la nazionale italiana. Soprannominato Piscinin e, in seguito, Kaiser Franz in onore di Franz Beckenbauer, Baresi si è segnalato fin da giovane come uno dei maggiori talenti espressi dal calcio italiano ed è tuttora considerato tra i più forti calciatori della storia del calcio.

Nel corso della sua carriera professionistica Franco Baresi ha sempre militato nel Milan, squadra nella quale giocò per 20 stagioni (15 da capitano) dal 1977 al 1997. Nella squadra rossonera è il secondo calciatore con più presenze, sia per quanto riguarda il campionato sia per le coppe europee. Con il Milan vinse 6 scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 3 Supercoppe europee e 4 Supercoppe italiane. Insieme ai compagni di reparto Mauro Tassotti, Paolo Maldini e Alessandro Costacurta, ha composto una delle migliori linee difensive della storia del calcio. Con la nazionale italiana, nella quale ha militato per 14 anni, ha partecipato a 3 campionati del mondo (Spagna 1982, Italia 1990 e Stati Uniti 1994) e 2 campionati d’Europa (Italia 1980 e Germania Ovest 1988). Dal 1991 al 1994 fu capitano degli azzurri.

Nel 2004 è stato Franco Baresi è stato incluso nella FIFA 100, lista dei 125 più grandi giocatori viventi, selezionata da Pelé e dalla FIFA in occasione delle celebrazioni per il centenario della federazione, e nel 2013 è entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano. Occupa inoltre la 19ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata dalla rivista World Soccer. Il 16 dicembre 1999, in occasione della festa organizzata per celebrare i cent’anni del Milan, è stato eletto dai suoi tifosi “milanista del secolo”. Ed è risultato 17º nell’UEFA Golden Jubilee Poll, un sondaggio online condotto dalla UEFA per celebrare i migliori calciatori d’Europa dei cinquant’anni precedenti.

Dopo il ritirato dall’attività agonistica Franco Baresi è stato per alcuni anni dirigente nel Milan, e ha poi avuto una breve esperienza come direttore sportivo del Fulham di Mohamed Al-Fayed. E’ rimasto in Inghilterra solo 81 giorni, dal 23 maggio al 20 settembre 2002, quando ha lasciato per sopraggiunti contrasti con l’allenatore francese Jean Tigana. Il 19 settembre 2002 è tornato al Milan come allenatore della squadra Primavera, in sostituzione di Mauro Tassotti, e il 17 giugno 2006 è passato alla guida tecnica dei Berretti. Dal 4 agosto 2008 fa parte della direzione marketing del club rossonero e dal 18 maggio 2017 è brand ambassador del Milan di proprietà cinese.

Per quanto riguarda la vita privata, Franco Baresi è sposato con Maura Lari, da cui ha avuto il figlio Edoardo nel 1991; nel 1997 la coppia ha adottato un bambino a cui è stato dato il nome di Giannandrea. È zio della calciatrice Regina Baresi, figlia del fratello Giuseppe. Nell’agosto del 2005 è stato condannato a 5 mesi di reclusione, convertiti in una multa di 5.900 euro, nell’ambito di una truffa sulla vendita di quadri.

