Chi era Francesca Gattuso, lavoro e malattia della sorella dell’allenatore

Francesca Gattuso, lavoro e malattia della sorella dell’allenatore del Napoli, scomparsa oggi: il cordoglio del mondo del calcio per la morte.

Si è spenta a soli 37 anni oggi Francesca Gattuso, la sorella minore dell’allenatore del Napoli ed ex bandiera del Milan, Gennaro Gattuso. La donna risiedeva da anni a Gallarate, in provincia di Varese. Aveva avuto un malore a febbraio.

In quell’occasione, Gattuso era stato impegnato sulla panchina del suo Napoli contro la Sampdoria. Appresa la notizia, si era precipitato in ospedale a Varese dove la sorella era stata operata e ricoverata in terapia intensiva.

Cosa sapere su Francesca Gattuso: la vita privata della donna

La donna aveva un figlio di tre anni e da sempre soffriva di una forma di diabete particolarmente aggressiva. Anche lei aveva il Milan nel cuore e faceva parte in qualche modo del mondo del calcio. Infatti, lavorava alla segreteria medica di Milanello. In queste ore, sono centinaia i messaggi di vicinanza nei confronti di Gattuso, a partire da quelli della sua attuale squadra, il Napoli, dei ‘cugini’ dell’Inter e ovviamente del ‘suo’ Milan.

La società rossonera ha diramato infatti una nota: “Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca”. Grande anche il cordoglio dei tifosi di calcio, non solo di Napoli e Milan.