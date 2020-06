Gennaro Gattuso, lutto gravissimo: è morta la sorella

Brutte notizie per Rino Gattuso, attualmente allenatore del Napoli. Questa mattina è venuta a mancare la sorella, che abitava a Gallarate in provincia di Varese

Una tragedia in casa Gattuso. La sorella dell’attuale allenatore del Napoli è venuta a mancare nelle scorse ore: Francesca era ricoverata da inizio febbraio a Varese a causa di un malore. La donna aveva 37 anni e si era sentita male quando Rino era in trasferta contro la Sampdoria il 3 febbraio. Dopo la sfida di campionato, Gattuso si era recato a Varese con la sorella operata e ricoverata in terapia intensiva. In quell’occasione si presentò il suo vice in conferenza stampa.

LEGGI ANCHE >>> Sampdoria Napoli | Gattuso via per la sorella in ospedale



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Gennaro Gattuso, che tragedia per l’allenatore del Napoli

Francesca risiedeva da anni a Gallarate, in provincia di Varese, dove che nelle zona la famiglia Gattuso ha anche un’attività commerciale. La notizia è arrivata a Castel Volturno mentre lo stesso allenatore partenopeo si trovava in campo durante l’allenamento odierno. Ora con la ripresa della Serie A saranno mesi davvero difficili da affrontare per il tecnico calabrese. Sarà difficile affrontare un lutto, soprattutto in questa situazione delicata.