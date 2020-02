Sampdoria Napoli | Gattuso via per la sorella in ospedale

Subito dopo Sampdoria Napoli Gattuso ha lasciato in tutta fretta lo stadio. L’assenza dell’allenatore azzurro non è passata inosservata.

Terza vittoria consecutiva dopo Sampdoria Napoli per gli azzurri di Rino Gattuso. La squadra partenopea comincia a sfoderare prestazioni di orgoglio, e dopo avere eliminato la Lazio campione in carica dalla Coppa Italia, ha proseguito stoppando la corsa scudetto della Juventus una settimana fa.

LEGGI ANCHE –> Razzismo calcio | insulti alla partita dei bambini | “Siete m****”

Il Napoli però sapeva che bisognava dare ulteriore continuità a questa striscia favorevole. Serviva vincere anche contro la Sampdoria, nel posticipo del lunedì della 22/a giornata, e così è stato. I campani si sono imposti con un 4-2 finale. Ma Sampdoria Napoli per Gattuso non è stato affatto piacevole. Infatti l’allenatore campione del mondo in campo con l’Italia nel 2006, ha appreso a partita finita che la sorella residente a Gallarate aveva accusato un malore poco prima.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sampdoria Napoli, Gattuso subito via per raggiungere la sorella

Questo lo ha portato a lasciare il ‘Luigi Ferraris’ e Genova in tutta fretta per raggiungerla all’ospedale di Busto Arsizio, in provincia di Varese. La donna risulta a tutt’ora ricoverata nella struttura. È stata la moglie Monica di Gattuso ad informare quest’ultimo della per nulla piacevole notizia. Di conseguenza, ‘Ringhio’ non ha preso parte alle interviste post-gara di rito, con Nicola Lombardo, capo della comunicazione della SSC Napoli, che ha spiegato quanto successo. Al posto di Gattuso ha presenziato alla stampa il suo vice, Luigi Riccio.