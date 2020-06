Vite al limite, Carlton e Shantel: più di 600Kg in due, come sono oggi

Vite al limite, Carlton e Shantel: più di 600Kg in due, come...

I fratelli Carlton e Shantel Oglesby hanno rappresentato una vera sfida per il dottor Nowzaradan di Vite al limite. Ecco la loro storia.

Tra i personaggi entrati nella storia di Vite al limite, e scolpiti della memoria del dottor Nowzaradan, ci sono sicuramente i due fratelli Carlton e Shantel Oglesby, rispettivamente di 24 e 31 anni. Il motivo è presto detto: pesavano insieme più di 600 chili. La dipendenza da cibo aveva completamento preso il sopravvento sulle loro vite… fino a quando hanno deciso di provare a darci un taglio.

La trasformazione di Carlton e Shantel

Pur vivendo nella stessa casa, Carlton e Shantel Oglesby si vedevano molto poco per via delle scale che li dividevano. Nelle loro condizioni avevano ormai difficoltà anche a muoversi, oltre che a svolgere azioni elementari come lavarsi e vestirsi. La differenza tra i due era che Shantel poteva almeno contare sull’aiuto del marito e dei figli.

“Il cibo è sempre stato una parte importante della vita mia e di Carlton”, ha raccontato Shantel. Per loro era un meccanismo di difesa dal padre violento, un modo per sentirsi al sicuro. Dopo la separazione dei genitori la situazione dei fratelli Oglesby è peggiorata: a causa della loro stazza hanno subìto anche atti di bullismo a scuola. Carlton all’erà di 15 anni ha smesso di studiare. Anche Shantel ha abbandonato l’università, tanto era il disagio causato dal suo aspetto.

Il percorso di Carlton e Shantel Oglesby a Vite a limite è stato tortuoso, ma grazie alla terapia e alla dieta entrambi sono riusciti a dare una svolta alla loro vita. Hanno perso più di 200 chili in due: Carlton è riuscito a smaltirne 110 e Shantel 97, arrivando a pesare rispettivamente 246 e 192 kg. Ma la cosa incredibile è che ci sono riusciti in soli sei mesi! Un risultato notevole, anche se è ancora troppo presto per cantar vittoria: il percorso continua e ogni giorno è una lotta per non ricadere nelle vecchie abitudini…

